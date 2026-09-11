Лесюк завоевал бронзу на турнире Grand Slam по дзюдо в Будапеште
Украинец победил представителя Азербайджана Мурада Мурадли
Фото: ijf
Украинский дзюдоист Артем Лесюк завоевал бронзовую награду на турнире Мировой серии Hungary Grand Slam 2026 в Будапеште.
В поединке за бронзу в весовой категории до 60 кг Лесюк победил представителя Азербайджана Мурада Мурадли, завершив схватку иппоном. Эта медаль стала для украинца четвертой в карьере на турнирах уровня Grand Slam.
Сборную Украины на турнире в Венгрии представляют 16 спортсменов.
Халидов стал бронзовым призером турнира Grand Slam в Швейцарии.
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