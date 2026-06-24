Денис Седашов

Студия Rockstar Games официально раскрыла стоимость различных изданий Grand Theft Auto VI и анонсировала старт предзаказов, которые откроются в полночь 25 июня.

Стандартная версия одной из самых ожидаемых игр современности будет стоить 79,99 долларов. Расширенное издание Ultimate Edition оценено в 99,99 долларов. В его состав войдут цифровые бонусы, которые будут открываться в процессе прохождения сюжета: эксклюзивная одежда, оружие, татуировки, автомобили и доступ к специальным внутриигровым магазинам.

Оформить заказ можно будет для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Все игроки, которые приобретут игру или сделают предзаказ до 20 ноября, дополнительно получат бонусный набор Vintage Vice City Pack с аутентичными предметами в стиле оригинальной GTA: Vice City 2002 года.