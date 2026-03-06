Денис Седашов

Сборная Украины по санному спорту завершила сезон 2025/26 с историческим результатом, одержав победы в общем зачете Кубка Наций сразу в двух дисциплинах. Заключительный этап соревнований состоялся в немецком Альтенберге.

В соревнованиях мужских одноместных саней обладателем Кубка стал Андрей Мандзий. На последнем этапе сезона украинец завоевал серебро, проиграв лидеру всего 0,208 секунды. Этот результат позволил Андрею сохранить первую позицию в итоговой классификации по результатам девяти стартов сезона.

Еще один успех украинцы праздновали в дисциплине двухместных саней. Дуэт Даниила Марциновского и Богдана Бабуры выиграл золотые награды этапа в Альтенберге, что гарантировало им итоговую победу в общем зачете Кубка Наций.

