Снегур не остановить: украинка разгромила чешку и узнала имя соперницы в полуфинале турнира в Трнаве
Дарья одержала победу в двух сетах над Луцией Гавличковой
около 2 часов назад
Первая ракетка турнира Дарья Снигур (117 WTA)продолжает победную поступь на турнире ITF W75 в Трнаве. В четвертьфинальном поединке украинка не оставила шансов представительнице Чехии Луции Гавличковой (WTA 240).
Для победы Снигур понадобилось два сета и 1 час 32 минуты игрового времени.
Дарья одержала восьмую победу подряд.
ITF W75 Трнава. Хард (помещение). 1/4 финала
Луция Гавличкова – Дарья Снигур – 3:6, 4:6
За путевку в финал соревнований в Трнаве Снигур поспорит с представительницей Швейцарии Селин Неф (WTA 228).
Проиграла лишь один гейм: Снигур разгромила соперницу и вышла в четвертьфинал турнира в Трнаве.
Поделиться