«Амосов — это кошмар для Махачева»: Масвидаль объяснил, почему украинец способен одолеть чемпиона UFC
Бывший боец UFC отметил преимущество украинца
Экс-боец UFC Хорхе Масвидаль считает, что украинский полусредневес Ярослав Амосов имеет все шансы нанести поражение чемпиону дивизиона Исламу Махачеву.
Американский ветеран отметил физические данные и борцовскую базу украинца. Слова приводит Deep Waters.
Амосов — это кошмар для Махачева. Он больше, выше и, вероятно, сильнее, к тому же имеет отличные навыки борьбы. Кажется, он двукратный чемпион мира по самбо. Так что он без проблем справится с захватами, подсечками и ближним боем, которые использует Махачев. Ярослав, вполне возможно, сможет его превзойти.
Стрикленд поражён выступлением Амосова на UFC 328: «Этот парень — будущий чемпион».