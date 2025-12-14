Амосов – о дебютной победе в UFC: «Я иду за золотом»
Украинский полусредневес начал свой путь к титулу
около 4 часов назад
Ярослав Амосов / Фото - Yahoo
Украинский боец полусреднего дивизиона UFC Ярослав Амосов (29-1) заявил о своих амбициях после первой победы в американском промоушене.
Цитирует Амосова bloodyelbow.com.
«Каждый спортсмен имеет мечту. Чемпионский пояс, каждый спортсмен этого хочет.
Если ты этого хочешь, ты должен работать, ты должен тренироваться, ты должен быть умным.
Конечно, это мой путь. Я иду к золоту».
Напомним, на турнире UFC on ESPN 73 Ярослав провел бой против американца Нила Магни и выиграл удушающим приемом в 1-м раунде.
