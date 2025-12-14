Украинский боец полусреднего дивизиона UFC Ярослав Амосов (29-1) заявил о своих амбициях после первой победы в американском промоушене.

Цитирует Амосова bloodyelbow.com.

«Каждый спортсмен имеет мечту. Чемпионский пояс, каждый спортсмен этого хочет.

Если ты этого хочешь, ты должен работать, ты должен тренироваться, ты должен быть умным.

Конечно, это мой путь. Я иду к золоту».