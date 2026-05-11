Владимир Кириченко

Украинский боец полусреднего дивизиона Ярослав Амосов (30-1) для MMA Junkie прокомментировал победу над испанцем Хоэлем Альваресом (23-4) на шоу UFC 328 в Ньюарке.

Накануне боя другой боец из Украины, Данило Донченко, спрогнозировал, что ты завершишь этот бой во втором раунде. Именно так и произошло. Это из-за его невероятных способностей к прогнозам или потому, что ты сам планировал завершить бой во втором раунде?

«Донченко? Я не знаю этого парня. Нет, я просто... Если могу сделать сабмишен – делаю. Но это не было чем-то конкретно запланированным. Мы просто тренируемся. Что появляется – то и берем».

Как ты считаешь, чего тебе не хватило в первом раунде, чтобы завершить бой досрочно? Казалось, ты полностью доминировал, и оставалось совсем немного до финиша, но этого не произошло. Чего именно не хватило?

«Все нормально. Возможно, я просто не хотел так сильно рисковать в первом раунде. Была одна возможность, один момент, но, наверное, я хотел сначала почувствовать бой, не рисковать слишком сильно и немного измотать его в первом раунде».

Хочу вернуться к тому замечательному брейк-дансу в конце. Где можно научиться таким движениям?

«Этому можно научиться в моем городе, Ирпень. Много лет назад, когда я был совсем молодым, мы пробовали что-то вроде брейк-данса, паркура… Такие были мои молодые годы. Это было классное время».

Амосов победил Альвареса удушающим приемом во 2-м раунде.