Бой Стрикленд – Эрнандес станет главным событием шоу UFC в Хьюстоне
Энтони идет на серию из 8 побед подряд
около 2 часов назад
Стрикленд и Эрнандес / Фото - Yahoo
Бывший чемпион UFC в среднем дивизионе американец Шон Стрикленд (29-7) и его соотечественник Энтони Эрнандес (15-2) проведут поединок на турнире UFC Fight Night.
Поединок станет главным событием шоу, которое пройдет 21 февраля в Хьюстоне, США.
Для Шона это будет первый бой после поражения в реванше с Дрикусом дю Плесси в феврале 2025 года.
Отметим, что Эрнандес идет на серии из 8 побед подряд.
