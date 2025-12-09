Владимир Кириченко

Бывший чемпион UFC в среднем дивизионе американец Шон Стрикленд (29-7) и его соотечественник Энтони Эрнандес (15-2) проведут поединок на турнире UFC Fight Night.

Поединок станет главным событием шоу, которое пройдет 21 февраля в Хьюстоне, США.

Для Шона это будет первый бой после поражения в реванше с Дрикусом дю Плесси в феврале 2025 года.

Отметим, что Эрнандес идет на серии из 8 побед подряд.

