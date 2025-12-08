Денис Седашов

Президент США Дональд Трамп заявил, что турнир UFC, который запланирован на 14 июня 2026 года и пройдет на территории его официальной резиденции — в Белом доме, будет включать девять титульных поединков. Цитирует Home of Fight.

По словам Трампа, событие станет одним из крупнейших в истории лиги:

Турнир UFC в Белом доме пройдет 14 июня. Они планируют провести там восемь или девять чемпионских боев — крупнейших, которые когда-либо организовывали. Все поединки будут титульными, все — легендарными. Некоторые бои даже пытаются перенести на полгода, чтобы провести их именно 14 июня. Это будет невероятное зрелище. Арена рассчитана на пять-шесть тысяч зрителей, она расположена напротив Белого дома, а еще сотни тысяч человек смогут смотреть турнир на десяти больших экранах позади резиденции. Очень много людей уже спрашивают о билетах. Дональд Трамп

