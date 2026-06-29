На пути к UFC. Украинец Баглей эффектно защитил титул чемпиона Cage Warriors
Микита выступил в главном событии шоу в Лондоне
около 4 часов назадПодписаться в
Микита Баглей / Фото - Cage Warriors
Украинский чемпион Cage Warriors в полулегком дивизионе Никита Баглей (9-1) победил англичанина Эйдена Ли (15-11) в главном событии турнира CW 208 London.
Он победил удушающим приемом в 3-м раунде.
Напомним, в феврале Баглей победил Соломона Саймона и стал первым в истории Украины чемпионом Cage Warriors.
Турнир состоялся 27 июня в Лондоне.
Напомним, Донченко эффектным нокаутом победил Бергена на UFC Fight Night 280.
Поделиться