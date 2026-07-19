Владимир Кириченко

Бывший чемпион UFC в среднем дивизионе южноафриканец Дрикус дю Плесси (24-3) победил бывшего чемпиона в полусреднем весе нигерийца Камару Усмана (21-5) в главном событии шоу UFC Fight Night 281 в Оклахоме.

Бой длился все 5 раундов и завершился победой Дрикуса единогласным решением судей – 50:45, 49:46, 49:46.

'STILLKNOCKS' IS BACK 🫳@DricusduPlessis returns to the win column as he earns the UD victory in dominant fashion at #UFCOKC! pic.twitter.com/HggNzKReJR — UFC (@ufc) July 19, 2026

Для Усмана это четвертое поражение в последних пяти поединках – до этого он дважды уступил Леону Эдвардсу и один раз Хамзату Чимаеву. Свою единственную победу Камару одержал над Хоакином Бакли в июне 2025-го.

В свою очередь дю Плесси одержал 12-ю победу в последних 13 боях, начиная с сентября 2019 года.

Его единственное поражение датировано августом 2025-го, когда он проиграл титул чемпиона уже упомянутому Чимаеву (трижды по 44:50).

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