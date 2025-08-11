Чемпион UFC в легком дивизионе испанец Илья Топурия (17-0) в интервью The Ring рассказал, с кем хотел бы провести боксерский поединок.

«Даже если у меня еще остались бои по контракту с UFC, всегда можно попросить перейти в бокс. Они сделали это с Конором, почему бы не сделать со мной? Я бы с удовольствием перешел в бокс.

Я хотел бы выйти против победителя боя Канело Альварес – Теренс Кроуфорд. Канело – потому что он мой кумир. Всегда есть уважение ко всем, но я должен попробовать. Почему бы и нет? Чувствую, что могу это сделать. Если они захотят дать мне возможность сделать это сразу – почему бы и нет?

Я хочу открыть для себя что-то новое. Если мы собираемся это делать, то сейчас – лучшее время.

Может быть, я стану первым бойцом UFC, который завоюет мировой титул в боксе. Давай, Турки. Я был бы в восторге, и это был бы чудесный опыт».