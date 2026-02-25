Владимир Кириченко

Бывший чемпион UFC в легчайшем дивизионе грузин Мераб Двалишвили (21-5) станет хедлайнером шоу промоушена по вольной борьбе Real American Freestyle (RAF).

Шоу состоится 18 апреля в Филадельфии. Соперник будет объявлен позже.

One of MMA’s most dominant champions is coming to wrestling’s new main stage.



Merab Dvalishvili headlines RAF08 in Philadelphia. Opponent dropping soon.



Stream exclusively on @foxnation. Ticket pre-sale starts tomorrow: https://t.co/VfmjDeSyK9 pic.twitter.com/vSu5fvBojV — Real American Freestyle (@RAFWrestlingUSA) February 24, 2026

RAF позиционирует себя как первая профессиональная лига по вольной борьбе, соучредителем которой в прошлом году стал ныне покойный Халк Хоган.

В событиях RAF участвовали как действующие бойцы UFC (Майкл Чендлер, Колби Ковингтон, Арман Царукян), так и бывшие (Йоэль Ромеро, Люк Рокхолд, Генри Сехудо).

Ранее украинский боец Ярослав Амосов рассказал о знакомстве с Двалишвили: подарил львовский шоколад.