Двалишвили возглавит мероприятие лиги по вольной борьбе RAF
Экс-чемпион UFC выступит на шоу в Филадельфии
около 3 часов назад
Мераб Двалишвили / Фото - Yahoo
Бывший чемпион UFC в легчайшем дивизионе грузин Мераб Двалишвили (21-5) станет хедлайнером шоу промоушена по вольной борьбе Real American Freestyle (RAF).
Шоу состоится 18 апреля в Филадельфии. Соперник будет объявлен позже.
RAF позиционирует себя как первая профессиональная лига по вольной борьбе, соучредителем которой в прошлом году стал ныне покойный Халк Хоган.
В событиях RAF участвовали как действующие бойцы UFC (Майкл Чендлер, Колби Ковингтон, Арман Царукян), так и бывшие (Йоэль Ромеро, Люк Рокхолд, Генри Сехудо).
Ранее украинский боец Ярослав Амосов рассказал о знакомстве с Двалишвили: подарил львовский шоколад.
Поделиться