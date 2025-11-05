Джейк Пол отказался от боя с Нейтом Диасом
Видеоблогер объявил об отказе, несмотря на готовность Нейта выйти на ринг в короткий срок
около 2 часов назад
Американский видеоблогер и боксер Джейк Пол в социальной сети отказался от боя с бывшим бойцом UFC Нейтом Диасом, который был готов выйти на ринг даже за двухнедельным предупреждением.
Нейт Диас — настоящий гангстер. Боя не будет, но я уважаю его готовность выступить по короткому уведомлению. В этом спорте слишком много тех, кто ищет оправдания.
