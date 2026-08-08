Денис Седашов

Сооснователь компании Most Valuable Promotions (MVP) Накиса Бидариан сообщил, что американский шоумен и боксер Джейк Пол ведет переговоры с легендой ММА Ройсом Грейси о совместной подготовке к выступлениям в смешанных единоборствах. Сообщает New York Post.

Функционер отметил, что блогер серьезно настроен выйти в октагон и стремится привлечь лучших специалистов в этой области.

Когда Пол примет это решение, он полностью сосредоточится на тренировках. Вчера вечером мы разговаривали с Ройсом Грейси о том, чтобы он и его семья стали частью тренировочного процесса Пола по джиу-джитсу. Так что не сомневайтесь: когда Джейк Пол решает чем-то заняться, он полностью посвящает себя этому и очень профессионально подходит к делу. Накіса Бидарян

Джейк Пол — о переходе в ММА: «Когда вижу, как борются бойцы, мне становится стыдно».