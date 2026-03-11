Денис Седашов

Популярный американский блогер и боксер Джейк Пол выступил с резонансным заявлением о будущем смешанных единоборств. 29-летний боец убежден, что эра доминирования UFC подходит к концу из-за финансовой скупости организации.

По мнению Пола, нынешняя политика промоушена привела к застою в индустрии: звезды первой величины появляются в октагоне крайне редко, а уровень поединков перестал вызывать ажиотаж у фанатов. Джейк считает, что его собственная компания MVP (Most Valuable Promotions) готова предложить бойцам лучшие условия и занять место лидера рынка. Слова приводит MMA Mania.

Сейчас ММА находится в странном положении. Это Дикий Запад, думаю, у нас есть огромная возможность изменить всю эту сферу и поставить бойцов на первое место, обеспечить им достойную оплату и предоставить платформу, так как считаю, что UFC умирает, а MVP здесь, чтобы занять его место. Думаю, UFC сложно создавать звёзд и организовывать бои, которые они хотят, учитывая их ограниченные финансовые ресурсы. Поэтому они оказались в тупике. По этой причине мы видим бои, которые не вызывают особого энтузиазма, а такие звёзды спорта, как Джон Джонс и Конор Макгрегор, не выступают регулярно. Ведь именно это делало их такими великими в начале их карьеры: масштабные, потрясающие бои на постоянной основе. А теперь они просто не хотят тратить деньги. Джейк Пол

Пол подчеркнул, что именно отказ от инвестиций в большие бои является главной причиной кризиса UFC, тогда как его проекты ориентированы на создание масштабных шоу, которые вернут зрительский интерес к единоборствам.

