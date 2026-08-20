Экс-чемпион UFC Сехудо дебютирует в боксе против популярного стримера
Бой состоится 26 сентября
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, 39-летний Генри Сехудо подписал контракт с боксерским фрик-файтерским промоушеном Misfits Boxing.
Дебютный бой по правилам бокса американский боец проведет 26 сентября на арене James L. Knight Center в Майами (США).
Соперником Сехудо станет 25-летний блогер и стример Нуридин Шабазз, известный под псевдонимом Deen The Great.
Бой состоится в лимите легкого веса и рассчитан на 6 раундов.
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