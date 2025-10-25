Денис Седашов

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор в интервью AgFight заявил, что нашел духовное возрождение благодаря религии и готовится к возвращению в октагон.

Существует высшая сила, которая определяет путь каждого из нас. Я живу по слову Божьему. После своего последнего боя начал духовное путешествие и верю, что мне удалось спастись. Огонь соревнования во мне снова вспыхнул. Конор Макгрегор

Боец подчеркнул, что взял себя в руки и стремится оставить после себя наследие.

