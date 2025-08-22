Олег Гончар

Бывший чемпион UFC и комментатор Даниэль Кормье рассказал об особенностях Хабиба Нурмагомедова в отношении Конора Макгрегора.

По словам Кормье, Хабиб избегает упоминания имени ирландца, называя его «этот парень».

«На прошлой неделе Хабиб давал интервью в Нью-Йорке и сказал: "Этот парень". Он его ненавидит! В октагоне после третьего раунда Макгрегор прошептал: "Это просто бизнес", а Хабиб ответил, что это не так». Даниэль Кормье

Кормье подчеркнул, что бойцы, как Хабиб, имеют особый менталитет. Во время боя на UFC 229 в 2018 году Нурмагомедов доминировал над Макгрегором, удерживал его в партере и, по словам Кормье, «хотел его добить» из-за оскорблений в адрес своей семьи.

После победы Хабиб перепрыгнул через сетку, пытаясь напасть на команду Макгрегора.

«Конор взял на себя больше, чем мог выдержать. Ему не следовало это делать, потому что тем вечером его жестоко избили». Даниэль Кормье

