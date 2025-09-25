Бывший чемпион UFC Джон Джонс рассказал, что стал тренером олимпийского чемпиона-2020 по вольной борьбе Гейбла Стивсона.

Джонс хочет сделать своего бойца чемпионом UFC в тяжелом дивизионе.

25-летний Гейбл дебютировал в профессиональном ММА в сентябре 2025 года, одержав победу техническим нокаутом в 1-м раунде над Брайденом Патерсоном на ивенте LFA 217.

«Дело не в том, сможет ли он, а в том – когда. У меня было много замечательных партнеров по команде за эти годы, но я всегда говорил: если бы я когда-нибудь стал тренером, то это должен быть рестлер, который полностью посвящён успеху.

Я нашёл своего человека и рад добавить титул тренера чемпионов мира в своё резюме».