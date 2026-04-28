Нганну: «Бокс был мечтой, но в ММА я — король»
Боец признал, что статус короля он имеет именно в октагоне
около 1 часа назад
Бывший чемпион UFC и PFL Фрэнсис Нганну в комментарии YouTube-каналу The Schmo сравнил свои ощущения от выступлений в смешанных единоборствах и профессиональном боксе. Камерунский тяжеловес признался, что несмотря на детскую мечту о ринге, именно в октагоне он чувствует себя максимально уверенно.
В ММА мне, конечно, комфортнее, чем в боксе, которым я занимаюсь уже некоторое время. Бокс был мечтой, но ММА — это то место, где я король.
