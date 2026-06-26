Пресс-служба UFC опубликовала официальное заявление относительно итоговых показателей просмотров уникального турнира UFC Freedom 250.

Исторический вечер боев, который состоялся на лужайке Белого дома, стал одним из крупнейших событий в истории американского промоушена.

После недавнего объявления Paramount+ о том, что UFC Freedom 250 достигло рекордных 17 миллионов зрителей на платформе в США и Латинской Америке, UFC сегодня объявил, что просмотры в других странах, включая Австралию, Китай, Индию, Южную Корею, Новую Зеландию и Великобританию, удвоили заявленную аудиторию и увеличили общее количество зрителей по всему миру примерно до 34 миллионов человек, что делает этот знаковый кард на лужайке Белого дома одним из самых популярных событий в истории UFC.

Итоговые данные о глобальной аудитории отражают стандартный процесс отчетности для некоторых международных вещателей, при этом данные о зрителях из определенных рынков окончательно определяются через 7-10 дней после выхода в эфир. Некоторые страны, включая Испанию и Францию, чьи спортсмены возглавляли кард, не опубликуют данные о просмотрах до середины июля или позже.