«Со мной все в порядке»: Смотерман объяснил, почему потерял сознание на взвешивании
По его словам, проблем со снижением веса не было
около 9 часов назад
Американский боец UFC Кэмерон Смотерман, который потерял сознание сразу после прохождения официальной процедуры взвешивания, прокомментировал инцидент. Слова приводит ММАjunkie.
Я получил очень много сообщений и ценю искреннюю заботу обо мне. Со мной все в полном порядке. Я не до конца понимаю, что именно произошло. Вижу, как многие пишут в интернете: "это было жесткое сбрасывание веса" и все такое. Но я действительно почти не сбрасывал вес для этого боя. Я подошел к взвешиванию довольно легким. Даже в течение этой недели я почти не снижал вес.
