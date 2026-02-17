Денис Седашов

Главный тренер сборной Украины по лыжной акробатике Энвер Аблаев прокомментировал перенос стартов на Олимпиаде-2026.

Женская и мужская квалификации, запланированные на утреннюю сессию вторника, 17 февраля, были отменены из-за неблагоприятных погодных условий. По новому расписанию, женщины будут выступать 18 февраля, а мужчины — 19 февраля. Слова приводит Суспільне Спорт.

Это влияет на всех одинаково. Конечно, все ждали сегодняшних соревнований, все были настроены на работу... Как девушки отреагировали? Вроде бы хорошо. Говорили, что было бы хорошо сегодня поучаствовать в соревнованиях и уже понимать, прошли они дальше или нет. Энвер Аблаев

Тренер также пояснил, что рассматривалась возможность провести квалификацию из одного прыжка, но команда от этого отказалась:

Было предложение, но мы сказали нет, нужно два. Все [иностранные команды] хотели сегодня [проводить соревнования]. Энвер Аблаев

