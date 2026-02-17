Тренерский штаб сборной Украины определил состав на женскую эстафету на Олимпиаду-2026
Старт гонки — 18 февраля
Фото: Getty Images
Тренерский штаб сборной Украины по биатлону объявил состав команды на женскую эстафету Олимпийских игр 2026 года. Сообщает Суспільне Спорт.
Главный тренер Николай Зоц сообщил, что за Украину выступят Александра Меркушина, Юлия Джима, Кристина Дмитренко и Дарья Чалик.
Женская эстафета запланирована на среду, 18 февраля, в 15:45.
Украина финишировала 16-й в мужской эстафете по биатлону на Олимпиаде-2026.
