«Благодаря моему решительному указу». Трамп отреагировал на решение МОК по поводу трансгендеров
Президент США поверил в себя
43 минуты назад
Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) запретить трансгендерам соревноваться в женских турнирах.
Цитирует Трампа truthsocial.com.
«Поздравляю МОК с решением запретить мужчинам участвовать в женском спорте. Это стало возможно только благодаря моему решительному указу, направленному на защиту женщин и девочек».
Сообщается, что новая политика относительно трансгендеров будет действовать, в частности, на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Она распространяется на все индивидуальные и командные виды спорта, входящие в программу МОК. Основным критерием допуска станет генетическое тестирование.
