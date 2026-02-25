Денис Седашов

Мужская сборная США по хоккею посетила Белый дом, где встретилась с президентом страны Дональдом Трампом после триумфа на Олимпийских играх.

Во время неформального общения один из хоккеистов предложил главе государства примерить золотую медаль. Трамп в шутливой форме ответил, что может ее не вернуть, на что игрок предложил обменять награду на ручку, которая лежала на президентском столе.

A great moment behind the scenes with President Trump and @USAHockey…



“Want to put this🥇on? . . . I’ll trade you that for a pen🖊️…” pic.twitter.com/Yivy8tKEEh — Dan Scavino (@Scavino47) February 25, 2026

Напомним, в финальном матче олимпийского турнира сборная США победила Канаду и впервые с 1980 года завоевала золотую медаль Олимпиады.

Трамп поздравил сборную США с победой в хоккейном финале Олимпиады-2026.