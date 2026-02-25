«Я могу её не отдать»: Трамп чуть не «забрал» золотую медаль у хоккеиста сборной США
Во время неформальной беседы один из игроков предложил президенту необычный бартер
около 2 часов назад
Мужская сборная США по хоккею посетила Белый дом, где встретилась с президентом страны Дональдом Трампом после триумфа на Олимпийских играх.
Во время неформального общения один из хоккеистов предложил главе государства примерить золотую медаль. Трамп в шутливой форме ответил, что может ее не вернуть, на что игрок предложил обменять награду на ручку, которая лежала на президентском столе.
Напомним, в финальном матче олимпийского турнира сборная США победила Канаду и впервые с 1980 года завоевала золотую медаль Олимпиады.
Трамп поздравил сборную США с победой в хоккейном финале Олимпиады-2026.