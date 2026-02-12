Усик поддержал Гераскевича после дисквалификации на Олимпиаде-2026
Боксер подчеркнул, что настоящая сила — это оставаться человеком даже в трудные времена
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) отреагировал на дисквалификацию скелетониста Владислава Гераскевича на зимних Олимпийских играх-2026.
Я горжусь тобой, твоим мужеством и отвагой. Шлем с портретами погибших украинских спортсменов — это почтение, а не нарушение правил!
Спорт не означает забвения. Истинная сила — это мужество оставаться человеком даже в самые трудные времена.
