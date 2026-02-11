Меркушина — 17-я в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2026
Золото завоевала француженка Жюлия Симон
16 минут назад
Украинская биатлонистка Александра Меркушина показала лучший результат среди представительниц нашей сборной в индивидуальной гонке на зимних Олимпийских играх-2026.
Меркушина заняла 17-е место. Совсем рядом в финишном протоколе оказалась Кристина Дмитренко, которая завершила гонку 18-й. Юлия Джима стала 53-й, а Дарина Чалик финишировала 61-й.
Олимпийской чемпионкой в индивидуальной гонке стала француженка Жюлия Симон. Серебряную награду завоевала её соотечественница Лу Жанмонно, а бронзовую медаль неожиданно получила представительница Болгарии Лора Христова.
Олимпиада-2026. Биатлон. Женская индивидуальная гонка
1. Жюлия Симон (Франция / 0+1+0+0) 41:25.6
2. Лу Жанмонно (Франция / 0+1+1+0) +53.1
3. Лора Христова (Болгария / 0+0+0+0) +1:04.5
...
17. Александра Меркушина (Украина / 0+0+0+1) +2:48.3
18. Кристина Дмитренко (Украина / 0+0+0+1) +2:50.5
53. Юлия Джима (Украина / 0+0+0+3) +5:15.7
61. Дарина Чалик (Украина / 1+1+1+0)
