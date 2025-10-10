Денис Седашев

До открытия зимних Олимпийских игр 2026 года осталось менее четырех месяцев, а организаторы «Милано–Кортина» все еще не завершили обустройство Олимпийской деревни. Сообщает Inside The Games.

Несмотря на то, что строительные работы завершили еще в июне, теперь нужно успеть оборудовать общественные пространства — столовую, спортзал, медицинский центр и другие помещения, без которых объект не сможет полноценно принимать спортсменов.

По данным AFP, в оргкомитете признают, что осталось много нерешенных вопросов, в частности — обустройство первых этажей, где и будут размещаться все ключевые зоны инфраструктуры. Источники агентства подчеркивают, что организаторам «нужно действовать очень быстро», чтобы все было готово к церемонии открытия 6 февраля на стадионе Сан-Сиро.

Олимпийскую деревню построили на территории бывшего железнодорожного вокзала в Милане. Общая стоимость проекта составила 140 миллионов евро, что на 40% превышает начальный бюджет.

«В частности в Украине и на Ближнем Востоке». Италия предлагает мировое перемирие на время Олимпийских игр-2026.