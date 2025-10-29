Денис Седашов

До старта зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортине осталось ровно 100 дней. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри с нетерпением ожидает этого события и выразила восхищение Италией — страной-хозяйкой будущих Игр. Слова приводит Inside The Game.

Италия известна своей красотой, семейной атмосферой и страстью к спорту. Они готовы устроить настоящее шоу — это будет невероятное зрелище. Кірсті Ковентрі

...1️⃣0️⃣0️⃣ days to go for @milanocortina26! 🎉



Here's a heartfelt message from IOC President Kirsty Coventry, to all the athletes who will participate in the next Olympic Winter Games, starting 6 February 2026. #100DaysToGo #RoadtoMilanoCortina2026 pic.twitter.com/aMx6cgEO89 — IOC MEDIA (@iocmedia) October 29, 2025

Глава МОК, для которой Игры в Милане и Кортине станут первыми на посту президента, подчеркнула, что восхищена сочетанием истории, культуры и креативности, которыми проникнуты места проведения соревнований.

Олимпийская деревня прекрасно передает дух Италии — все продумано до мелочей: номера, залы, атмосфера. Это место, которым можно гордиться. Кірсті Ковентрі

💯 🔥



Can you believe it? Just 100 days until the #MilanoCortina2026 Olympics!



Italy at the heart of the world, incredible athletes, and the adrenaline of winter sports!



Are you ready??

We can’t wait to share this journey with you! 🔥 🇮🇹@Olympics #Olympics #100daystogo pic.twitter.com/tic4GyoANu — Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) October 29, 2025

Ковентри подчеркнула, что будущие Игры станут праздником единства и человеческого духа — ценностей, на которых основано олимпийское движение.

Зимние Олимпийские игры в Милане и Кортине-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.

Самые дорогие билеты на открытие Олимпиады-2026 в Милане превысят $2000.