До зимних Игр в Милане и Кортине осталось 100 дней
Кирсти Ковентри с нетерпением ждет первых Игр своего президентства, хваля итальянское гостеприимство и атмосферу мест
9 минут назад
До старта зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортине осталось ровно 100 дней. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри с нетерпением ожидает этого события и выразила восхищение Италией — страной-хозяйкой будущих Игр. Слова приводит Inside The Game.
Италия известна своей красотой, семейной атмосферой и страстью к спорту. Они готовы устроить настоящее шоу — это будет невероятное зрелище.
Глава МОК, для которой Игры в Милане и Кортине станут первыми на посту президента, подчеркнула, что восхищена сочетанием истории, культуры и креативности, которыми проникнуты места проведения соревнований.
Олимпийская деревня прекрасно передает дух Италии — все продумано до мелочей: номера, залы, атмосфера. Это место, которым можно гордиться.
Ковентри подчеркнула, что будущие Игры станут праздником единства и человеческого духа — ценностей, на которых основано олимпийское движение.
Зимние Олимпийские игры в Милане и Кортине-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.
Самые дорогие билеты на открытие Олимпиады-2026 в Милане превысят $2000.