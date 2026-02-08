Украинский саночник Антон Дукач для Суспільне Спорт прокомментировал свое выступление в первых двух заездах одиночного турнира на зимних Олимпийских играх-2026.

«Вообще два заезда, наверное, получились как нельзя лучше. Очень рассчитываю, что удастся, как минимум, продолжить такой темп, а, как максимум, то улучшить результат.

В целом эта Олимпиада отличается от любой – это в период войны. И когда тебя поддерживают твои друзья, особенно друзья-военные, которые защищают наше государство, это просто невероятная честь и на душе просто невероятно.

Сейчас я считаю, что на очень высоком уровне именно уже я, как спортсмен, так и моя техника. Поэтому надеемся на лучший результат. Конечно, уже видно, что после первого заезда там борьба за медали, ну, это невероятная вещь. Но борьба за топ-десять – это вполне возможно. И я на это ставлю».