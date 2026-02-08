Дукач и Мандзий – в топ-15 после двух заездов на одиночных санях на Олимпиаде-2026
Лидирует представитель Германии
около 3 часов назад
Антон Дукач / Фото - Yahoo
7 февраля украинцы Андрей Мандзий и Антон Дукач провели первые заезды на одиночных санях на Олимпиаде-2026.
После двух заездов Дукач идет 12-м, а Мандзий – 14-м.
Лидирует представитель Германии Макс Лангенхан.
Еще два заезда состоятся сегодня, 8 февраля.
Олимпийские игры-2026. Милан, Италия. Санный спорт. Одиночные сани. Мужчины
После двух заездов
1. Макс Лангенхан (Германия) – 1.45,826
2. Йонас Мюллер (Австрия) – 0,162
3. Доминик Фишналлер (Италия) – 0,298
12. Антон Дукач (Украина) – 1,634
14. Андрей Мандзий (Украина) – 1,714
