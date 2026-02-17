Владимир Кириченко

Фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава в Милане завоевали для Грузии первую в истории медаль на зимних Олимпийских играх.

Также это первая медаль для страны в фигурном катании.

Метелкина и Берулава на Играх-2026 выиграли серебро в соревнованиях спортивных пар. За два проката они набрали 221,75 балла.

Отметим, всего Грузия выиграла 47 медалей на Олимпиадах, однако все они были завоеваны на летних Играх. Больше всего наград грузины завоевали в борьбе (21 медаль) и дзюдо (15 медалей).

Олимпийские игры-2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград.

Напомним, третий президент Грузии Михаил Саакашвили раскритиковал состав олимпийской сборной своей страны на зимних Играх-2026.