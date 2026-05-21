Федерация гимнастики Украины требует немедленного созыва внеочередного Конгресса FIG из-за снятия санкций с РФ и РБ
Украинская федерация обвиняет Исполком FIG в превышении полномочий и нарушении Устава
14 минут назад
Украинская федерация гимнастики (УФГ) официально объявила о намерении оспорить скандальное решение Исполнительного комитета World Gymnastics относительно полной отмены санкций против российских и белорусских спортсменов.
УФГ указывает на то, что принятое 18 мая 2026 года решение исполнительного органа противоречит регламенту самой организации, поскольку утверждение вопросов такого масштаба принадлежит исключительно к компетенции Конгресса FIG — высшего органа, где представлены все национальные федерации мира.
В связи с этим Украина требует немедленно созвать внеочередной Конгресс World Gymnastics, чтобы вынести вопрос возвращения представителей стран-агрессоров на открытое обсуждение.
Официальное заявление УФГ:
Как полноправный член международного гимнастического сообщества, УФГ отмечает, что это решение не только противоречит задекларированным этическим принципам спорта, но и содержит признаки существенных правовых противоречий с руководящими документами самой Международной федерации гимнастики.
Согласно Уставу FIG/World Gymnastics, Исполнительный комитет является органом, деятельность которого должна четко соответствовать фундаментальным целям организации и Олимпийской хартии. Решение такого масштаба, которое коренным образом изменяет безопасность и этическую карту мирового спорта в условиях продолжающегося межгосударственного конфликта, выходит за пределы исключительной компетенции Исполкома.
Вопросы, затрагивающие глобальный статус соревнований, правовое равенство и безопасность атлетов, являются исключительной прерогативой Конгресса FIG/World Gymnastics – высшего органа организации, где представлены все национальные федерации мира.
Действуя в рамках правового поля, Украинская федерация гимнастики выдвигает требование немедленного созыва внеочередного Конгресса FIG/World Gymnastics.
