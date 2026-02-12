Француз Сизерон установил уникальное достижение в истории танцев на льду на Олимпиадах
Гийом снова оказался на вершине
Двукратный олимпийский чемпион французский фигурист Гийом Сизерон стал первым в истории спортсменом, который завоевал олимпийское золото в танцах на льду с разными партнершами.
11 февраля Сизерон выиграл Олимпиаду-2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо в паре с Лоранс Фурнье Бодри, с которой выступает первый сезон.
Ранее на Олимпийских играх-2022 в Пекине Сизерон стал чемпионом в паре с Габриэлой Пападакис, с которой тренировался и выступал с 2008 года.
До этого на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане Сизерон и Пападакис стали обладателями серебряных медалей.
Отметим, что танцы на льду включены в программу зимних Олимпийских игр с 1976 года.
