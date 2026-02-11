Денис Седашов

Украинский шорттрекер Олег Гандей не смог выступить на Олимпийских играх-2026 в своей привычной экипировке из-за запрета. Спортсмену не разрешили использовать шлем с надписью украинской писательницы Лины Костенко, который организаторы признали «политическим лозунгом». Слова приводит Суспільне Спорт.

У меня есть надпись на шлеме Лины Костенко: «Там, где героизм, там нет окончательного поражения». — Запретили, сказали, что это политический лозунг, что это о войне, это нельзя. Я им перевел слово в слово — нет, это политический лозунг. Это просто мотивационные слова для меня, для моей команды и страны. Почему нет? Нельзя, это политически и это пропаганда. Олег Гандей

Гандей отметил, что запрет сообщили лишь за несколько дней до начала соревнований во время проверки экипировки:

Перед каждой Олимпиадой у нас проводится проверка состояния технического снаряжения, чтобы не было рекламы или каких-то наклеек на шлеме. И это было буквально где-то пять дней назад, четыре, возможно. Они проверяли мой шлем: с одной стороны было написано, возможно, политический сленг, я согласен, а с другой — слова Лины Костенко. То есть почему им это не понравилось — не знаю. Там не про войну, не про политику. Там просто слова, которые она написала в книге про героев Крут. Это известное противостояние против большевиков. Почему нельзя сейчас? Это было 100 лет назад. Человек, слова которого я уважаю, за которым слежу, где нет ни намека на войну. Нельзя. Я пытался спорить — мне дали понять, что лучше этого не делать. Олег Гандей

