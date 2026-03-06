Денис Седашов

Сборная Ирана не будет участвовать в зимней Паралимпиаде-2026, которая пройдет в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Иранская делегация приняла решение отказаться от выступлений из-за ситуации с безопасностью. Слова приводит IPC.

Единственным представителем страны на играх должен был стать паралележник Абульфазл Хатиби Мианеи. Из-за снятия делегации флаг Ирана был исключен из парада наций во время официальной церемонии открытия Паралимпиады.

Решение об отказе от участия принято на фоне обострения военно-политической напряженности в регионе. Напомним, в конце февраля вооруженные силы США и Израиля нанесли удары по объектам на территории Ирана.

МОК выступил с заявлением о перемирии перед началом Паралимпиады-2026.