МОК выступил с заявлением о перемирии перед стартом Паралимпиады-2026
Организация подчеркнула важность нейтралитета в условиях мировых конфликтов
около 4 часов назад
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление, в котором призвал страны ООН соблюдать традицию олимпийского перемирия перед стартом Паралимпиады-2026.
Организация вновь подчеркнула свою приверженность принципу политического нейтралитета на фоне глобальных конфликтов в мире.
В мире, потрясённом конфликтами, разделениями и трагедиями, где ежедневно теряются жизни и многие люди переживают горе, как никогда Международный олимпийский комитет твёрдо верит в то, что спорт должен оставаться маяком надежды – силой, которая объединяет весь мир в мирных соревнованиях. Это лежит в основе Олимпийского движения и вытекает из Основных принципов олимпизма.
Организация обратилась к мировой общественности с просьбой обеспечить равные условия для всех участников соревнований:
Мы призываем все государства-члены ООН поддержать спортсменов, квалифицировавшихся на Зимние Паралимпийские игры 2026 в Милане-Кортина, и которые могут пострадать из-за последних конфликтов, в их путешествии на эти Игры.
Напомним, Зимняя Паралимпиада 2026 пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
Украина едет на Паралимпиаду-2026 с рекордным количеством лицензий.
Поделиться