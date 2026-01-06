Денис Седашов

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф прокомментировал состояние подготовки арены к хоккейному турниру зимних Олимпийских игр 2026 года.

По его словам, несмотря на возможные задержки с отдельными элементами инфраструктуры, ключевые объекты будут готовы вовремя. Слова приводит Sportsnet.

Я ожидаю фантастического турнира, ведь в нем примут участие игроки НХЛ. Возможно, не все элементы стадиона будут завершены к началу соревнований, однако ледовые площадки — игровая и тренировочные, а также раздевалки точно будут готовы. В этом можно не сомневаться. Люк Тардиф

Глава ИИХФ также подчеркнул, что федерация не отвечает за процесс строительства арен. Эти вопросы находятся в компетенции Международного олимпийского комитета и местных организаторов.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Готовность арены Санта-Джулия в Милане под сомнением: строительство еще продолжается.