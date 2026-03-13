Китай лидирует, Украина — в топ-7: обновленный медальный зачет Паралимпиады-2026
В активе сине-жёлтых 16 наград
около 2 часов назад
Сборная Украины входит в десятку сильнейших команд на Зимних Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
На данный момент украинцы занимают седьмое место в общем зачете — 3 золотые медали, 6 серебряных и 7 бронзовых наград.
Лидером зачета остается Китай, следом идут США и Италия.
Соревнования продлятся до 15 марта.
