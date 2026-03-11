Украина опустилась на пятую позицию медального зачета Паралимпиады-2026
Во вторник, 10 марта, наши спортсмены не получили ни одной награды
Сборная Украины / Фото - Общественный Спорт
На зимних Паралимпийских играх-2026 завершился четвертый соревновательный день.
Во вторник, 10 марта, Украина не завоевала ни одной медали и опустилась на пятую позицию в медальном зачете.
На счету украинской команды 10 наград – 3 золотых, 2 серебряных и 5 бронзовых.
Лидирует Китай – 23 медали (9 + 6 + 8).
Медальный зачет Паралимпиады-2026
1. Китай – 23 медали (9 золотых + 6 серебряных + 8 бронзовых)
2. Австрия – 8 (4+1+3)
3. США – 10 (3+5+2)
4. Италия – 9 (3+5+1)
5. Украина – 10 (3+2+5)
6. Франция – 8 (2+4+2)
7. Нидерланды – 4 (2+1+1)
8-9. Испания – 3 (2+1+0)
8-9. Норвегия – 3 (2+1+0)
