Денис Седашов

Сборная Украины удерживает позиции в первой десятке медального зачета зимних Паралимпийских игр-2026, которые проходят в Италии. По итогам пяти соревновательных дней в активе сине-желтых 10 наград: 3 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых.

Сейчас украинская команда занимает седьмое общекомандное место. Пятый день игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо был посвящен паралыжным гонкам. Украинцы медалей не завоевали.

Украина опустилась на пятую позицию медального зачета Паралимпиады-2026.