Денис Седашев

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении государственных наград украинским спортсменам, тренерам и функционерам по случаю Дня Конституции.

Орденом «За заслуги» III степени награждена первая ракетка страны Марта Костюк, двукратная призерка Олимпийских игр по гребле Людмила Лузан и чемпион Европы среди молодежи по метанию копья Артур Фельфнер. Этой же награды удостоен почетный президент Национальной федерации бодибилдинга Украины Андрей Долгокир. Призер чемпионатов Украины по греко-римской борьбе Роман Стащенко отмечен орденом «За заслуги» III степени посмертно.

Орденом княгини Ольги I степени президент наградил чемпионку Европы по биатлону Анастасию Меркушину и серебряную олимпийскую призерку по гребле на каноэ Анастасию Рыбачок.

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