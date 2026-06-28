Костюк, Лузан, Фельфнер получили государственные награды по случаю Дня Конституции
Полный список отмеченных спортсменов
около 5 часов назадПодписаться в
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении государственных наград украинским спортсменам, тренерам и функционерам по случаю Дня Конституции.
Орденом «За заслуги» III степени награждена первая ракетка страны Марта Костюк, двукратная призерка Олимпийских игр по гребле Людмила Лузан и чемпион Европы среди молодежи по метанию копья Артур Фельфнер. Этой же награды удостоен почетный президент Национальной федерации бодибилдинга Украины Андрей Долгокир. Призер чемпионатов Украины по греко-римской борьбе Роман Стащенко отмечен орденом «За заслуги» III степени посмертно.
Орденом княгини Ольги I степени президент наградил чемпионку Европы по биатлону Анастасию Меркушину и серебряную олимпийскую призерку по гребле на каноэ Анастасию Рыбачок.
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