Марсак: «русские пишут мне, что я не достоин выступать на Олимпиаде. Посмотрим на льду, окей?»
Украинский фигурист установил личный рекорд на Играх-2026
около 4 часов назад
Украинский фигурист Кирилл Марсак дал комментарий после выступления в короткой программе на зимней Олимпиаде-2026.
Цитирует Марсака Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Вы участвовали в церемонии открытия?
«Да».
О чем вы думали, когда Украине так громко аплодировали?
«Это было потрясающе. Я танцевал, я испытывал такую радость, как никогда раньше. Я подумал, что такое бывает только раз в жизни, и впитывал каждое мгновение».
Слышите ли вы что-нибудь от друзей и родственников из Украины, пока находитесь здесь? Могут ли они наблюдать за вашим выступлением?
«Да, многие люди смотрят, я получаю большую поддержку. Но получаю и негативные отзывы. В одном интервью я сказал, что не считаю, что «нейтральные» атлеты должны быть здесь. Из-за этого я получаю много сообщений от россиян, которые пишут мне, что я не достоин выступать на Олимпийских играх. Даже сегодня. Что ж, я думаю: увидим на льду, окей?».
Напоминаем, по итогам короткой программы Кирилл отобрался в произвольную с 11-го места, установив личный рекорд.
