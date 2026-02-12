Владимир Кириченко

Украинский фигурист Кирилл Марсак дал комментарий после выступления в короткой программе на зимней Олимпиаде-2026.

Цитирует Марсака Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Вы участвовали в церемонии открытия?

«Да».

О чем вы думали, когда Украине так громко аплодировали?

«Это было потрясающе. Я танцевал, я испытывал такую радость, как никогда раньше. Я подумал, что такое бывает только раз в жизни, и впитывал каждое мгновение».

Слышите ли вы что-нибудь от друзей и родственников из Украины, пока находитесь здесь? Могут ли они наблюдать за вашим выступлением?

«Да, многие люди смотрят, я получаю большую поддержку. Но получаю и негативные отзывы. В одном интервью я сказал, что не считаю, что «нейтральные» атлеты должны быть здесь. Из-за этого я получаю много сообщений от россиян, которые пишут мне, что я не достоин выступать на Олимпийских играх. Даже сегодня. Что ж, я думаю: увидим на льду, окей?».

Напоминаем, по итогам короткой программы Кирилл отобрался в произвольную с 11-го места, установив личный рекорд.

