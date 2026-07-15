Эпицентр-Подоляны получил соперника в 1/32 финала Кубка вызова по волейболу
Первая встреча состоится 10–12 ноября
около 3 часов назадПодписаться в
Фото: Эпицентр Подоляны
Чемпион Украины по волейболу Эпицентр-Подоляне в 1/32 финала Кубка вызова сыграет против болгарского ЦСКА София. Сообщает Суспільне Спорт.
Украинский клуб был сеянным во время жеребьевки, поэтому матч-ответ проведет на номинально домашней площадке. Первая встреча состоится 10–12 ноября, а вторая — 17–19 ноября.
Ранее команды встречались в 1/16 финала Кубка вызова сезона 2024/25. Тогда по сумме двух матчей и золотого сета дальше прошел болгарский клуб, который сейчас является действующим полуфиналистом своего национального чемпионата.
Женская сборная Украины по волейболу – в топ-20 мирового рейтинга FIVB.
Поделиться