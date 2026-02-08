Расписание второго соревновательного дня Олимпиады-2026: смешанная биатлонная эстафета, Данча в сноуборде
Сегодня будут разыграны 8 комплектов наград
Представляем расписание соревнований 8 февраля с участием украинцев на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
«Суспільне» – официальный транслятор зимних Игр на территории Украины, также соревнования транслируются на телеканалах Eurosport.
Во второй соревновательный день разыграют 8 комплектов наград.
Медальные соревнования с украинцами
Горнолыжный спорт, скоростной спуск (женщины): Анастасия Шепиленко – 12.30.
Лыжные гонки, скиатлон (мужчины): Дмитрий Драгун, Александр Лисогор – 13.30.
Биатлон, смешанная эстафета: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Елена Городная и Александра Меркушина – 15.05.
Сноубординг, параллельный гигантский слалом (женщины): Аннамари Данча (в случае выхода) – 15.26 (малый и большой финалы).
Санный спорт, одиночные сани, 2 попытки (мужчины): Андрей Мандзий, Антон Дукач – 18.00 и 19.34.
Немедальные соревнования с украинцами
Сноубординг, параллельный гигантский слалом (женщины): Аннамари Данча – 10.00 и 11.00
Медальные соревнования без украинцев
Сноубординг, параллельный гигантский слалом (мужчины) – 15.36 (малый и большой финалы).
Конькобежный спорт, 5000 м (мужчины) – 17.00.
Фигурное катание, командный турнир, одиночное катание, произвольная программа (мужчины) – 22.55.
