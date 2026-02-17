Владимир Кириченко

Украинский прыгун с трамплина Евгений Марусяк для Суспільне Спорт прокомментировал 14-е место в соревнованиях суперкоманд и непопадание во второй раунд зимней Олимпиады-2026.

«Честно говоря, очень грустно, потому что мы надеялись на другой результат».

В личных соревнованиях Марусяку и Калиниченко не удалось выйти во второй раунд как на нормальном, так и на большом трамплинах.

«Мы немного облажались. Не знаю, что даже сказать. Наверное, если бы могли попрыгать на этих трамплинах, то, может быть, поняли бы этот трамплин лучше, и нам было бы легче. На самом деле не знаю, как было бы, потому что летом прыгали – он был существенно другим, чем сейчас. Очень какие-то подавленные. Уже даже как-то желания нет. Сначала мы ехали сюда с позитивом, потому что знали, что форма есть, все есть, прыгаем неплохо на соревнованиях, на тренировках. Приехали сюда, а тут вообще по-другому. В соцсетях все это время не сидел, старался выбросить из головы лишнее. Работал, думал, анализировал, что делаю, как прыгаю. Видел, что многие поддерживали, распространяли, упоминали в сторисах, но я так, лишь увидел глазом и закрыл, потому что на таких соревнованиях нужно концентрироваться на одном. Одним словом, хочу поблагодарить каждого человека. И извините за такой результат. Мы будем стараться улучшать его».

Напомним, Марусяк и Виталий Калиниченко не вышли в финал суперкоманды на Олимпиаде-2026.