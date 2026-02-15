Медальный зачет Олимпиады-2026: Норвегия первой завоевала 10 золотых наград
В топ-3 – Италия и США
16 минут назад
Олимпиада-2026 / Фото - Yahoo
Представляем медальный зачет Олимпиады-2026 по состоянию на 14 февраля.
Норвегия занимает первую позицию. В топ-3 — Италия и США. Украина пока медалей не завоевала.
Медальный зачет XXV зимних Олимпийских игр. Милан, Италия
1. Норвегия — 20 медалей (10 золотых + 3 серебряных + 7 бронзовых)
2. Италия — 18 (6 + 3 + 9)
3. США — 17 (5 + 8 + 4)
4. Австрия — 13 (4 + 6 + 3)
5. Франция — 12 (4 + 6 + 2)
6. Германия — 13 (4 + 5 + 4)
7. Нидерланды — 9 (4 + 4 + 1)
8. Швеция — 9 (4 + 4 + 1)
9. Швейцария — 9 (4 + 2 + 3)
10. Япония — 15 (3 + 4 + 8)
Расписание выступлений украинцев на Олимпиаде-2026 15 февраля: две биатлонные гонки, старт Шепиленко в гиганте
Поделиться