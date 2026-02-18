Медальный зачет Олимпиады-2026: тройка лидеров — Норвегия, Италия и США
Подводим итоги медального зачета в Италии по состоянию на 18 февраля
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
В Милане и Кортина-д'Ампеццо продолжаются зимние Олимпийские игры-2026. Лидерство в общем медальном зачете уверенно сохраняет сборная Норвегии.
Скандинавская команда уже завоевала 33 награды: 15 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых медалей.
Второе место в настоящее время занимает хозяйка Игр — Италия, а замыкают тройку лидеров США.
Медальный зачет
Украина шла второй, но не сумела завоевать медаль в женской эстафете Олимпиады-2026.